Scheepswerf De Biesbosch gaat monumentaal Facebook

Twitter

Email DORDRECHT 18 november 2017, 13:28

Burgemeester Wouter Kolff onthulde vrijdag 17 november een monument ter herinnering aan scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht. Dat kunstwerk heeft voorlopig een plaats gekregen op de oever van het Wantij bij de René Siegfried, het drijvende binnenvaartcentrum van vereniging De Binnenvaart. Dat is pal naast de voormalige machinehal van scheepswerf De Biesbosch in de nieuwe wijk Stadswerven.

1 / 1 Vereniging De Binnenvaart had volgens ambassadeur Jos Hubens (links) ‘een topdag' met de Dordtse burgemeester Wouter Kolff (rechts) en wethouder Piet Sleeking bij de jubileumviering van de voormalige scheepswerf De Biesbosch. (Foto Vereniging De Binnenvaart) Vereniging De Binnenvaart had volgens ambassadeur Jos Hubens (links) ‘een topdag' met de Dordtse burgemeester Wouter Kolff (rechts) en wethouder Piet Sleeking bij de jubileumviering van de voormalige scheepswerf De Biesbosch. (Foto Vereniging De Binnenvaart)

De burgemeester verwees naar de roemrijke en nooit te vergeten maritieme historie van Dordrecht. Hij gaf dan ook duidelijk te kennen deze onthulling graag te verrichten. Kolff was onder de indruk van het museum in het binnenvaartcentrum, dat geheel door vrijwilligers wordt gerund, zonder een cent subsidie is gerealiseerd en keurig wordt onderhouden.

Industriële erfgoed

Na de onthulling kreeg de Dordtse wethouder Piet Sleeking officieel een boek aangeboden door Jos Hubens, ambassadeur van De Binnenvaart en initiatiefnemer van zowel het monument als het boek. In het boek ‘In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven' wordt de boeiende en innoverende historie van de scheepswerf beschreven, die precies een eeuw geleden werd opgericht en in 2000 ophield te bestaan.

In zijn toespraak legde de wethouder de nadruk op het industriële erfgoed dat in en rond de wijk Stadswerven moet worden gekoesterd. Hij noemde daarbij de machinehal en de kraanbaan die aan scheepswerf De Biesbosch herinneren. De hal, nu nog in gebruik bij kunstproject DordtYart, zou volgens Sleeking tot gemeentelijk monument moeten worden benoemd. Hij overlegt dat met de projectontwikkelaar van de Stadswerven.

Nooit verdwijnen

De René Siegfried, een representant van de 39 duwboten die door de scheepswerf werden gebouwd, mag natuurlijk nooit uit Dordrecht vertrekken, zei wethouder Sleeking. En hij hoopt van harte dat met het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch nog meer varend erfgoed naar de omgeving van de hal kan worden gehaald.

Na de wethouder kreeg ook de stimulator achter dat initiatief, Elio Barone, een exemplaar van het boek door Hubens overhandigd. Jos Hubens had in zijn welkomstwoord al de grote maritieme betekenis van scheepswerf De Biesbosch benadrukt. Hij hoopt dat de tijdelijke ligplaatsvergunning van de René Siegfried nu snel in een definitieve zal worden omgezet.

Hoogtepunten

Het monument symboliseert de typische werfkranen van weleer, waarop in kleine afbeeldingen historische hoogtepunten van de scheepswerf zijn toegelicht. Jos en Carin van Dongen hebben het ontwerp uitgewerkt, dat vervolgens door vrijwilligers van vereniging De Binnenvaart in elkaar is gezet. Een andere vrijwilliger van vereniging de Binnenvaart, Jan van 't Verlaat, schreef het boek 'In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven' van 200 pagina's met circa 450 afbeeldingen. (DvdM)