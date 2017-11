Schuttevaer Premium Damen verwerft Mangalia Shipyard Facebook

GORINCHEM 16 november 2017, 14:41

De Damen Group heeft het meerderheidsbelang in de Roemeense werf van Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in het Roemeense Mangalia aan de Zwarte Zee overgenomen. Over wat Damen heeft betaald voor de werf worden geen mededelingen gedaan. De vraagprijs zou 50 miljoen hebben bedragen.