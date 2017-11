Schuttevaer Premium Casco's WR-12 en WR-212 klaar voor afbouw bij Luyt Facebook

Twitter

Email DEN OEVER 10 november 2017, 14:00

Ze staan al voor de deur op de blokken klaar om door Machinefabriek Luyt in Den Oever verder te worden afgebouwd. De zusterschepen WR-12 Emma en WR-212 Rein Willem. Begin 2018 moeten de beide garnalenkotters worden opgeleverd.

1 / 1 De twee casco's van de WR-12 en WR-212 staan hoog en droog bij Luyt in Den Oever voor de deur. (Foto PAS Publicaties) De twee casco's van de WR-12 en WR-212 staan hoog en droog bij Luyt in Den Oever voor de deur. (Foto PAS Publicaties)

Vrijwel direct na de afbouw van de trawlers Javro en Kjell voor Marisa Fisheries, kan Luyt aan de volgende afbouwklus beginnen. Nu betreft het twee identieke en strak gelijnde garnalenkotters. De WR-12 en WR-212 zijn respectievelijk voor Gerard Kranenburg en Rein en Jelle van der Burg op stapel gezet. Hoofdaannemer Luyt, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp, besteedde de cascobouw uit bij Gebr. Buijs Scheepsbouw in Krimpen aan den IJssel. Nadat deze werf in mei aan het constructiewerk was begonnen, konden begin oktober de beide 24 meter lange en 6,40 meter brede casco's al worden opgeleverd. Na versleping naar Den Oever werden de zusjes bij Luyt voor de deur op de kant gezet. Beide vaartuigen worden uitgerust met een Caterpillar C12 hoofdmotor en Caterpillar generatorsets. Luyt bouwt voor beide schepen ook de viertrommelige vislier.

Net als bij de afbouw van de Javro en Kjell betrekt Luyt ook nu weer zoveel mogelijk lokale bedrijven bij het werk. Bekend is al dat Schrier wordt aangetrokken voor het schilderwerk, Tijsen voor het elektrowerk, De Greef voor het loodgieterswerk, Wigbout voor het binnenschilderwerk en de CIV voor de diverse visbenodigdheden. Polar gaat op haar beurt de ijsmachine en koeling leveren. Luyt verwacht de WR-12 in januari te kunnen opleveren en de WR-212 in maart. (PAS)