Schuttevaer Premium Grootste order voor Talsma Franeker Facebook

Twitter

Email WYK (D) 9 november 2017, 12:00

De Duitse Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum GmbH (WDR) heeft bij scheepswerf Talsma in Franeker een nieuwe catamaran besteld. Het is de grootste opdracht in de geschiedenis van de werf.

1 / 1 Artist's impression van de catamaran die Talsma voor Duitse rekening gaat bouwen. (Afbeelding Talsma) Artist's impression van de catamaran die Talsma voor Duitse rekening gaat bouwen. (Afbeelding Talsma)

Het schip gaat als ferry dienst doen op de Duitse Waddenzee. Het 34 meter lange schip met een maximale capaciteit van 250 passagiers - 150 in de salon en 100 op het zonnedek - moet in februari 2019 worden opgeleverd.

Begin dit jaar heeft WDR binnen- en buitenlandse werven om een offerte gevraagd. Specifieke eisen waren dat het schip onder alle omstandigheden de maximaal toegestane snelheid van 16 mijl haalt. Talsma heeft, samen met Conoship International, scheepsontwerpers en constructeurs uit Groningen, het meest passende ontwerp ingediend tegen de beste prijs en zo de opdracht in de wacht gesleept.

In het ontwerp is voorzien in twee manier van aan en van boord gaan. Daar waar het kan gebeurt dat via de boeg, zijn de voorzieningen daarvoor in bepaalde havens niet voorhanden, dan gebeurt het in- en ontschepen via een loopplankconstructie. De diepgang van het schip met 250 passagiers bedraagt 1,50 meter.

Directeur Jelle Talsma van de werf noemt in de Husumer Nachrichten de opdracht van WDR een mijlpaal in de geschiedenis van het familiebedrijf. De opmerking over de mijlpaal slaat op het feit dat Talsma, vooral bekend als cascobouwer, deze opdracht turn-key uitvoert. Het schip zal worden aangedreven door twee dieselmotoren. Over welke motoren dat worden is Talsma nog in gesprek. (WdN)