Schuttevaer Premium Voorlopig geen strengere milieueisen voor Damen Shiprepair Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 9 november 2017, 11:27

De voorschriften in de nieuwe milieuvergunning van Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord kunnen niet worden aangescherpt. Het gemeentebestuur van Amsterdam zal eventuele overlast van overwaaiende stofdeeltjes in de buurt van de werf van Damen anders moeten regelen.

1 / 1 De VOS Start voor een refit aan de Oranjewerf in Amsterdam. (Foto Damen Shiprepair) De VOS Start voor een refit aan de Oranjewerf in Amsterdam. (Foto Damen Shiprepair)

Dat is de conclusie van de Raad van State in een hoger beroep dat werd ingesteld door een bedrijf in de omgeving van de scheepswerf. De advocaat van dat bedrijf eiste bij het gemeentebestuur strengere eisen om de stofoverlast te beperken. Dat zou in de nieuwe milieuvergunning geregeld kunnen worden.

Maar de Amsterdamse rechtbank oordeelde eerder al dat dit niet meer kan. Sinds een wetswijziging in 2016 worden de normen voor luchtvervuiling in dit soort bedrijven niet meer geregeld in een specifieke vergunning. Daarvoor geldt nu een algemene wettelijke regeling voor allerlei bedrijven, het zogeheten Activiteitenbesluit.

Volgens de Raad van State heeft de Amsterdamse rechtbank gelijk. Luchtvervuiling wordt niet meer geregeld in een specifieke vergunning voor dit bedrijf van Damen. Het gemeentebestuur kan wel via een andere regeling extra eisen stellen aan de scheepswerf. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Een woordvoerder van de gemeente verklaarde al eerder dat er van overtredingen van de regels op de scheepswerf niets bekend is. (AvdW)