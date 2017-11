Schuttevaer Premium Gelria toont interesse voor terrein Bodewes Millingen Facebook

NIJMEGEN 7 november 2017, 16:00

Scheepswerf Gelria heeft interesse in het terrein van de failliete scheepswerf Bodewes in Millingen aan de Rijn. Zowel Gelria als makelaar Strijbosch Thunissen bevestigen met in elkaar in gesprek te zijn.

Scheepswerf Bodewes sloot haar poorten in 2013. De in nieuwbouw en reparatie van binnenvaartschepen gespecialiseerde werf was toen nog onderdeel van Damen Shipyards en bood werk aan 30 mensen. De werf ligt voor de splitsing van de Rijn in het Pannerdense Kanaal en de Waal. Vanwege deze plek had de werf regelmatig last van te lage of te hoge waterstanden. Zo kon de helling in 2010 ruim 14 weken niet worden gebruikt en in 2011 ruim 20 weken niet. De voormalige scheepswerf staat nu bij de Nijmeegse makelaar te koop voor 1.750.000 euro. De totale oppervlakte van het terrein bedraagt ruim 67.000 vierkante meter. Op de werf ligt een dwarshelling van 160 meter lengte.

Voor de sluiting probeerde Bodewes het tij nog te keren door nieuwe, innovatieve, schepen op de markt te brengen, zoals de Damen EcoLiner. Dit 110 meter lange en 11,45 meter brede schip vaart op LNG en is voorzien van weerstandverlagende luchtsmering (ACES) onder het vlak. Het leidde niet tot nieuwe orders.

Personeel Bodewes

Gerd de Swart en Martijn van Haaren namen in 2014 de failliete Nijmeegse Scheepswerf Gelria over. De Swart was 30 jaar lang eigenaar van scheepswerf Dodewaard, verkocht deze en ging advieswerk doen bij Neptune Shipyards in Hardinxveld-Giessendam. Maar toen Gelria failliet ging, vroeg hij zijn stiefzoon met hem in het nieuwe bedrijf te stappen. Om direct de beschikking te hebben over personeel met ervaring, werd een deel van de werknemers van het failliete Bodewes overgenomen.

Op de hellingen en in het water van Gelria liggen intussen weer binnenvaartschepen. Het ging na een jaar zelfs al zo goed, dat de twee mannen het vier hectare grote terrein, dat destijds nog werd gehuurd, wilden kopen. Begin van dit jaar was het uiteindelijk zover. Met de koop wordt ook werk gemaakt van de herstructurering van het terrein en de directe omgeving. Het terrein krijgt een flinke opknapbeurt, zodat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich hier eveneens te vestigen. ‘We zijn al in gesprek met maritiem gerelateerde bedrijven met vakmanschap en hart voor het werk om zo een totaalwerf te worden', vertelde Martijn van Haaren destijds. ‘Zo hebben we alle kennis op de werf en bieden we een one-stop-shop. Ook verduurzamen we de werf. We kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken en elke lamp vervangen we door LED-verlichting.' (EvH)