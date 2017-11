Schuttevaer Premium Bayards actief in offshore wind-, civiele en militaire sector Facebook

Veel bedrijven moeten zuinige gezichten trekken, als het over de achterliggende jaren gaat. Bij Bayards, bouwer van aluminium constructies in Nieuw-Lekkerland, klinken andere geluiden. Het bedrijf heeft de laatste jaren juist een flinke groei doorgemaakt.

Licht en praktisch onderhoudsvrij

Handrelingen, gangways en helikopterdekken

Door Dick den Braber

Bayards Aluminium Constructies BV bestaat sinds 1963. De huidige eigenaren, de familie Mackintosh, namen het bedrijf in 1999 over van de familie Bayards. De constructiebouwer was tot die tijd weliswaar gespecialiseerd in aluminium, maar werkte daarnaast ook met andere metalen. Sinds de overname richt Bayards zich alleen nog op het ontwerpen en bouwen aluminium constructies voor onder meer de maritieme sector.

Het bedrijf groeide uit tot een internationaal opererende onderneming, met wereldwijd 200 arbeidsplaatsen en een jaaromzet van 50 miljoen euro in 2016. ‘Wij hebben verkoopkantoren over heel de wereld, waaronder in Italië, de Verenigde Staten, Mexico, Singapore en Zuid-Korea', zegt commercieel directeur Dick de Kluijver (62). ‘Daarmee boren we proactief vooral de offshoremarkt aan.'

In eigen land haalt Bayards momenteel zo'n 15 tot 20% van de omzet uit de luxejachtbouw. Het gaat hierbij direct om de meest arbeidsintensieve tak. De Kluyver: ‘Royal Van Lent in Kaag is een vaste afnemer. Wij realiseren de opbouw van hun luxueuze jachten.' Die bouwt Van Lent (onderdeel van Feadship, samen met de Aalsmeerse jachtenbouwer De Vries Scheepsbouw) voor de groten der aarde. Het gaat dan om tientallen miljoenen kostende jachten van 60 tot 100 meter lang.

Offshore-platformen

De offshoresector weet Bayards ook te vinden voor de bouw van aluminium constructies voor olieplatformen op zee en offshore-schepen. Vooral met zijn helikopterdekken scoort Bayards. Daarnaast levert het bedrijf de aluminium trappentorens, handrelingen, wind- en hitteschilden en gangways voor schepen.

De Kluijver: ‘Aluminium weegt weinig, oxideert nauwelijks en heeft geen deklaag nodig. Juist vanwege de weersomstandigheden en het zoute water midden op zee vergt onderhoud aan staal forse investeringen. Met aluminium kun je hier flink op besparen. Vroeger maakte de sector zoveel winst dat men hier niet op hoefde te letten. Maar de laatste decennia maken ze spannender tijden mee.'

Prima winsten

Opdrachten voor bovengenoemde aluminium constructies komen als gevolg van de crisis in de olie- en gasmarkt momenteel op kleinere schaal binnen dan vroeger. Desondanks boekt het bedrijf de laatste jaren prima winsten. Sterker, Bayards maakte een forse groei door. Dit is vooral te danken aan de razendsnel groeiende offshore-windenergiemarkt. De maritieme bedrijven Van Oord en Heerema en de staalconstructiebedrijven Iemants en HSM halen de laatste jaren grote orders op dat gebied binnen. Om de complexe, omvangrijke projecten te realiseren laten deze bedrijven nieuwe of bestaande schepen (om)bouwen tot specialistische vaartuigen. ‘Voor dat soort schepen levert Bayards momenteel heel veel aluminium helikopterplatformen.'

Helikopterdekken

Een ander deel van zijn omzet haalt Bayards uit de civiele sector. In het verleden gebeurde dit al: zo bouwde het bedrijf de brugdekken van de Haringvlietbrug en een 200 meter lange voetgangersbrug in Chicago. Maar in de crisisjaren stelden bedrijven en overheden allerlei projecten uit en lag de bouwsector op apegapen. De Kluijver: ‘In die tijd, zo tussen 2008 en 2013, kregen we uit de fossiele offshoresector wel veel werk. Nu is dat juist andersom.'

Ook aan de civiele sector levert Bayards vooral helikopterdekken en trappenhuizen. ‘50% van alle helidekken leveren wij aan het vasteland.' Die helihavens - indrukwekkende gevaartes van minstens 17 bij 17 meter - bouwt Bayards meestal voor ziekenhuizen. Slechts weinig andere gebouwen hebben tenslotte een landingsplatform nodig. Dit doet Bayards wereldwijd. ‘Van Australië tot Peru.'

Zo plaatste het bedrijf enkele jaren geleden een landingsplatform op het Royal London Hospital, in het centrum van de Britse hoofdstad. Het betreft het drukste helikopterdek van Londen, op een hoogte van zo'n 100 meter boven straatniveau.

Blokkendozen

Ook de oorlogsindustrie bezorgt Bayards de nodige inkomsten. ‘We hebben in juni weer 30 Fenneks geleverd.' Deze bepantserde verkenningsvoertuigen levert het aluminiumconstructiebedrijf aan een Duitse opdrachtgever, die ze vervolgens onder meer aan landen in het Midden-Oosten levert.

Momenteel bouwt Bayards enkele militaire mobiele datacentra ter grootte van 20-voets containers. Legers kunnen deze lichtgewicht blokkendozen met Chinook transporthelikopters op elke gewenste plaats neerzetten. Elk datacentrum bestaat uit twee geschakelde containers: één voor alle IT-apparatuur, de tweede voor de energievoorziening en koeling. Kluijver: ‘Elektronica wordt voor defensieorganisaties steeds belangrijker. Ze moeten allerlei computers kunnen laten draaien, contact met legeronderdelen, andere partijen en het thuisland onderhouden, en bijvoorbeeld drones besturen.'

Met het Nederlandse leger heeft Bayards een vast contract voor onderhoud en reparatie van genie-bruggen. De genie is een strijdmachtonderdeel dat onder meer in het veld de weg baant voor eigen legereenheden. Bijvoorbeeld door bruggen over vaarwegen te leggen. De Kluijver: ‘Elk jaar krijgen we weer een hoeveelheid materieel binnen voor onderhoud.' Bij elkaar draagt dit laatste voor zo'n 10 tot 15% bij aan de jaaromzet van het bedrijf.