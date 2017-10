Schuttevaer Premium Woonwijk op historische grond Facebook

Dordrecht 27 oktober 2017, 16:00

Een nieuwe stadswijk groeit momenteel op de plaats waar precies 100 jaar geleden Machinefabriek De Biesbosch werd opgericht. Het bedrijf zou uitgroeien tot de grootste scheepswerf van Dordrecht. Die vermaarde geschiedenis is nu opgetekend in het achtste boek in de reeks ‘Geschiedenis van de Binnenscheepvaart' van Vereniging ‘De Binnenvaart'.