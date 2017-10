Schuttevaer Premium BCTN op weg naar emissieloos vervoer Facebook

Nijmegen 28 oktober 2017, 08:00

Containerterminaloperator BCTN heeft de route ingezet naar compleet emissieloos vervoer over water. Eind volgend jaar neemt het bedrijf twee dieselelektrisch aangedreven schepen in gebruik. In een later stadium worden die van een accupakket voorzien, waardoor ze helemaal elektrisch kunnen varen.