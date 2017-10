Schuttevaer Premium Asbest in straalgrit Facebook

Twitter

Email Dordrecht 20 oktober 2017, 13:00

Een aantal grote scheepswerven is eind vorige week gesloten op advies van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er is asbest aangetroffen op hun terreinen als gevolg van het gebruik van met asbest vervuild straalgrit van Sibelco in Dordrecht.