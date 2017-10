Schuttevaer Premium Neptun bouwt serie van zes riviercruiseschepen Facebook

Email ROSTOCK-WARNEMÜNDE 20 oktober 2017, 11:00

De Neptun Werft in Rostock-Warnemünde, een dochter van de Meyer Werft in Papenburg, gaat voor Viking River Cruises in Bazel zes rivier-cruiseschepen van de Viking Longship Class bouwen.