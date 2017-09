Imperial doopt twee nieuwe gastankers (video) Facebook

DUISBURG 27 september 2017

Het Duitse Imperial heeft donderdag 14 september twee gloednieuwe gastankers in gebruik genomen. Het gaat om de Imperial Gas 92 en 93. De twee zusterschepen meten 110 x 11,45 meter. Ze worden in eerste instantie ingezet voor het transport van LPG, maar kunnen ook andere gassen vervoeren.

De schepen vervangen twee oude gastankers uit de vloot van Imperial Gas Barging GmbH. Ze hebben beide een capaciteit van 2856 kuub verdeeld over zes tanks. Bij het ontwerp is met name gelet op energiezuinigheid. De schepen zijn uitgerust met Veth Z-drive roerpropellers die zuinig draaien en weinig onderhoud vragen.

Voor extra veiligheid zijn de schepen in de ladingzone versterkt met een zogenoemde Scheldehuid. Daartoe is tussen de scheepswand van het schip en de ladingtanks een Y-constructie aangebracht. Die moet bij een aanvaring de eerste klap opvangen en ervoor zorgen dat de huid niet scheurt. De contstructie werd een aantal jaren geleden ontwikkeld door Damen Schelde in Vlissingen in samenwerking met TNO.

De casco's werden gebouwd in Polen (Imperial Gas 92) en bij MD Constructions in Rotterdam (Imperial Gas 93). Veka in Lemmer deed de afbouw. (BO )

Afbouwwerf VEKA in Lemmer maakte een video (YouTube)