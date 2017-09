Schuttevaer Premium Werf in Bilbao geeft kabellegger toch vrij Facebook

BILBAO [update] 27 september 2017, 16:00

De verijdelde poging van het Vlaamse DEME om hun in aanbouw zijnde kabellegger Living Stone te kapen, lijkt met een sisser af te lopen. Volgens de Vlaamse zakenkrant De Tijd hebben de DEME en de Spaanse werf LaNaval een akkoord bereikt en mag DEME het schip bij de werf weghalen.

Vorige week probeerde DEME zoals in Schuttevaer gemeld het 161 meter lange schip zonder toestemming van directie van LaNaval bij de werf weg te laten slepen. Het schip lag daar al sinds september vorig jaar voor de wal om te worden afgebouwd. Dat karwei had in april afgerond moeten zijn. Maar vanwege ernstige financiƫle problemen van LaNaval was het werk in september nog steeds niet afgerond.

Details onbekend

Zondag 24 september vloog een afvaardiging van LaNaval naar Brussel voor overleg met vertegenwoordigers van DEME en haar Nederlandse dochteronderneming Tideway. Dit bedrijf uit Breda zal de Living Stone gaan exploiteren. Er is een akkoord bereikt, waarvan de details nog niet bekend zijn, meldt De Tijd. Onduidelijk is bijvoorbeeld of DEME een bedrag betaald heeft om het schip vrij te kopen. Tegenover Schuttevaer zei woordvoerder Vicky Cosemans van DEME vrijdag al dat het eigendomsrecht van het deels afgebouwde schip inmiddels in handen was gekomen van DEME/Tideway.

DEME wil de Living Stone nu in eigen beheer laten afbouwen op een andere werf. Welke dat is, is niet bekend gemaakt. Of het schip daarvoor over zee versleept moet worden is de vraag. De Spaanse krant La Correo zegt te weten dat de afbouw elders in de haven van Bilbao zal gebeuren, door dezelfde onderaannemers die nu al voor LaNaval aan het schip werkten. De twee slepers waarvan gezegd wordt dat ze betrokken waren bij de kapingspoging zijn in ieder geval afgelopen weekend vanuit Bilbao richting de Noordzee opgestoomd.

Haast geboden

Met de afbouw is haast geboden. DEME had de Living Stone vrijwel direct na de geplande oplevering willen inzetten voor werkzaamheden aan het Duitse Mercur windmolenpark in de Noordzee. Tegenover De Tijd zei woordvoerder Vicky Cosemans dinsdag dat de afbouw zeker nog enkele maanden in beslag zal nemen. (BO)