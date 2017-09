Schuttevaer Premium Buren in Amsterdam-Noord klagen over Damen-werf Facebook

DEN HAAG 27 september 2017, 16:00

Moeten de voorschriften in de nieuwe milieuvergunning voor Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord fors worden aangescherpt of is dat onmogelijk? Daarover wordt de Raad van State om een oordeel gevraagd.

1 / 1 De clipper Stad Amsterdam in dok bij Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord. (Archieffoto Damen) De clipper Stad Amsterdam in dok bij Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord. (Archieffoto Damen)

De rechtbank in Amsterdam kwam vorig jaar al met een ontnuchterend antwoord. Sinds een wetswijziging in 2016 worden de normen voor luchtvervuiling bij dit soort bedrijven niet meer geregeld in een specifieke vergunning. Daarvoor geldt nu een algemene wettelijke regeling voor allerlei bedrijven, het zogeheten Activiteitenbesluit.

De vergunning van Damen kan daarom niet worden aangepast, oordeelde de rechtbank en dus werden Damen en de bedrijven in de omgeving naar huis gestuurd. Ze hebben geen procesbelang, aldus de rechtbank.

Damen heeft zich hier min of meer bij neergelegd. Maar de bedrijven in de buurt, een handelaar in cadeauartikelen en een architectenbureau, stapten naar de Raad van State voor een hoger beroep. Zij vinden het hoog tijd dat Damen wordt aangepakt, want de scheepswerf overtreedt volgens hen al jaren de regels met overlast als gevolg. Ze vinden ook dat de vergunning van Damen wel degelijk kan worden aangepast.

Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse Omgevingsdienst is van overtredingen niets bekend, terwijl de scheepswerf toch regelmatig wordt bezocht voor controles. Overigens kan de omgevingsdienst de regels van het Activiteitenbesluit aanvullen met extra maatwerkvoorschriften. Langs die omweg zouden de bedrijven in de buurt dan alsnog hun zin kunnen krijgen. Maar de Omgevingsdienst is dat voorlopig niet van plan. Eerst wordt de uitspraak van de Raad van State afgewacht. Die volgt over zes weken. (AvdW)