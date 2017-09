Schuttevaer Premium Wildwest rond kabellegger in Bilbao Facebook

Twitter

BILBAO 22 september 2017, 18:20

De Belgische baggeraar DEME heeft in de nacht van woensdag op donderdag 21 september geprobeerd de in aanbouw zijnde kabellegger Living Stone weg te slepen bij de werf LaNaval in Bilbao. Met twee sleepboten werd geprobeerd het 161 meter lange schip mee te nemen en naar zee te slepen. De actie mislukte omdat beveiligingsbeambten van de werf lucht kregen van de actie.