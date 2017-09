Schuttevaer Premium DEME probeert kabellegger stiekem weg te halen bij werf Facebook

Twitter

Email BILBAO [update] 22 september 2017, 18:20

De Belgische baggeraar DEME heeft in de nacht van woensdag op donderdag 21 september geprobeerd de in aanbouw zijnde kabellegger Living Stone weg te slepen bij de werf LaNaval in Bilbao. Met twee sleepboten werd geprobeerd het 161 meter lange schip mee te nemen en naar zee te slepen. De actie mislukte omdat beveiligingsbeambten van de werf lucht kregen van de actie.

Afbouw Living Stone ernstig vertraagd door financiële problemen LaNaval

Werf en baggerconcern claimen beide eigendom

Door Bart Oosterveld

De Living Stone ligt al sinds de tewaterlating september vorig jaar voor de wal in Bilbao om te worden afgebouwd. Het schip wordt gebouwd voor de Nederlandse DEME-dochter Tideway en zou als thuishaven Vlissingen krijgen. Het gaat om een ultramodern schip dat in één keer 200 kilometer kabel kan leggen en afdekken met stortsteen.

Bijna failliet

De oplevering van de Living Stone was gepland in april van dit jaar. Maar door financiële problemen van de werf liep de afbouw zware vertraging op. Volgens de Spaanse krant La Correo balanceert LaNaval op de rand van een faillissement. Het bedrijf zou op dit moment een schuld van 100 miljoen Euro hebben. De 100 jaar oude werf verkeerde in recente jaren al eerder in financiële problemen maar werd geholpen door de Spaanse overheid.

Losgegooid

De actie werd woensdagavond ingezet door de bemanning van twee Nederlandse sleepboten. Volgens Spaanse media ging het om de Smit Nicobar en de Union Saffier. De Living Stone zou al zijn losgegooid van de kade toen de Spanjaarden onraad roken. Op het moment dat de beveiligers op de werf in de gaten kregen wat er aan de hand was alarmeerden zij de politie, die vervolgens ingreep. Bij de actie in opdracht van DEME zouden zes mensen zijn betrokken. Op de werf waren ook al een of meerdere medewerkers van DEME werkzaam die betrokken waren bij de afbouw. Het is niet bekend of zij van tevoren van de actie op de hoogte waren of eraan meededen.

In bezit

Volgens woordvoerder Vicky Cosemans heeft DEME een slepend conflict met de werf. ‘LaNaval heeft meerdere keren deadlines niet gehaald. Wij hebben de directie regelmatig in gebreke gesteld. In overleg met de werf hebben we verder rechtstreeks onderaannemers betaald, zodat het werk kon doorgaan. Toen de vertraging verder opliep hebben we besloten het schip in bezit te nemen.'

Cosemans zegt dat DEME daartoe ook gerechtigd was, omdat de Living Stone intussen juridisch eigendom van het bedrijf is. Ze bevestigt dat er twee Nederlandse sleepboten bij de actie betrokken waren. Maar in tegenstelling tot wat in de media wordt bericht is niemand aangehouden, zegt ze.

Het casco van de Living Stone werd vorig jaar met veel cermonieel te water gelaten na te zijn gedoopt door Sarah Tommelein, de vrouw van de Vlaamse minister Bart Tommelein. In hun gevolg reisde toen een groot gezelschap directieleden, medewerkers, relaties en pers met een door DEME gecharterd vliegtuig naar Bilbao. Daar werd in stijl geluncht in een cultureel centrum, waarbij ook mensen van de werf aanwezig waren. Maar in de wandelgangen was toen al te horen dat de Belgen zich op zijn minst enige zorgen maakten over de financiële positie van de Spaanse werf.

De Living Stone moet aan de slag met de aanleg van het Duitse Mercur windturbinepark van 400 MW, waarvan DEME hoofdaannemer is. En aansluitend wordt gemikt op het Hornsea-project (1200 MW) van Don Energy voor de oostkust van Groot-Brittannië.