ROTTERDAM 10 september 2017, 13:04

Aan de historische scheepswerf De Delft in Rotterdam is zaterdag 9 september het nieuwe duurzame containerschip van Nedcargo gedoopt door mevrouw Blanca Juti, Chief Corporate Affairs Officer van het Heineken concern.

1 / 1 De doop van de Bon Jovi door mevrouw Blanca Juti slaagde bij de derde poging. (Facebook-foto Nedcargo) De doop van de Bon Jovi door mevrouw Blanca Juti slaagde bij de derde poging. (Facebook-foto Nedcargo)

Innovatief binnenvaartschip markeert belangrijke stap naar klimaatneutrale corridor op Gouwe

Onder grote belangstelling vond zaterdag de doopceremonie plaats op de historische scheepswerf De Delft in Rotterdam. De circa 250 genodigden luisterden naar verhalen over het ontstaan van de ideeën om dit schip te bouwen. De schipper Andries Kluin die samen met zijn zoon Jelle het schip de komende jaren gaat exploiteren, vertelde dat hij het schip vernoemd heeft naar zijn favoriete rockband Bon Jovi.

De daadwerkelijke doop werd verricht door Blanca Juti, die bij Heineken onder meer verantwoordelijk is voor de wereldwijde duurzaamheidsagenda van de onderneming. ‘De ingebruikname van dit duurzame binnenvaartschip past naadloos in de ambitie van Heineken Nederland om een klimaatneutrale brouwerij en keten te realiseren. Dit lukt alleen als ook onze transportpartners meegaan in deze missie en Nedcargo's duurzame containerschip Bon Jovi is hiervan een prachtig voorbeeld', aldus Heineken's milieuvrouw Juti.

Per jaar 600 miljoen flesjes

Het containerschip Bon Jovi zal voor Heineken tussen Alphen aan den Rijn en Rotterdam jaarlijks 12.500 containers - gelijk aan 600 miljoen flesjes - bier gaan vervoeren. Het schip van het type ‘Gouwenaar 2' is speciaal is ontworpen om binnen de toegestane maximale afmetingen op de rivier de Gouwe geen 42 maar 52 volle biercontainers te kunnen transporteren. Ook zal het schip 25% minder brandstof verbruiken dan een standaard schip van deze afmetingen.

‘Met alle nieuwste technieken en een nieuw hydrodynamisch scheepsontwerp gebruiken we slechts twee dieselgeneratoren van 192KW per stuk om de elektrische voortstuwing van stroom te voorzien', illustreert directeur Bert van Grieken van Nedcargo Multimodal. ‘Dat is gelijk aan twee standaard dieselmotoren die in een moderne auto zitten. Dit schip zal het eerste schip zijn dat voldoet aan de CCR 2020 normen. Een tweede schip staat al in optie op de werf en zal midden 2018 in de vaart komen.'

Van Grieken kondigde zaterdag aan dat Alpherium een klimaatneutrale corridor gaat worden, die niet stopt bij het varen: ‘Er zijn ook al proeven met elektrische trucks en we gaan binnenkort ook met HVO (duurzame biodiesel) proeven starten De laatste kilometers kunnen we dan ook klimaatneutraal afleggen.'

Strategisch belang

‘We zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van het nieuwe containerschip en vinden het van strategisch belang om met duurzame ontwikkelingen bezig te zijn en verder te innoveren op weg naar een klimaatneutraal binnenvaarttransport. We zetten dan ook alles op alles om dit doel binnen afzienbare tijd te bereiken', aldus Nedcargo's directeur/eigenaar Diederik Antvelink. Hij noemt de Bon Jovi ‘de eerste stap naar een klimaatneutrale corridor op de Gouwe'. De komende vier jaar wordt er gewerkt aan het vervangen van de dieselgeneratoren door een waterstofcel om zodoende de uitstoot van CO2 tot nul te reduceren. De waterstof technologie is reeds aanwezig, maar is tot nu toe te kostbaar om op een schip te gebruiken. Een tweede schip staat al in optie op de werf en zal midden 2018 in de vaart komen.