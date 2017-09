Royal IHC gaat weer offshoreschip bouwen Facebook

KINDERDIJK 8 september 2017, 13:00

De Engelse offshoreaannemer Subsea 7 heeft een letter of intent opgesteld voor Royal IHC voor de bouw van een geavanceerde pijpenlegger. Dit vaartuig moet op termijn de pijpenlegger Seven Navica vervangen.

1 / 1 De Seven Navica wordt na 20 jaar trouwe dienst vervangen. (Foto PAS Publicaties) De Seven Navica wordt na 20 jaar trouwe dienst vervangen. (Foto PAS Publicaties)

Subsea 7 verwacht het definitieve bouwcontract nog voor eind dit jaar te kunnen ondertekenen. De nieuwe pijpenlegger, een zogeheten reel-lay vessel, moet begin 2020 worden opgeleverd. Met dit contract is bijna 300 miljoen dollar gemoeid.

Subsea 7 is een trouwe klant van Royal IHC . In de periode 2007-2010 bouwde de Nederlandse werf al vier pijpenleggers voor Subsea 7. Hieronder één reel-lay vessel, de 157 meter lange Seven Oceans. In de periode 2014-2016 liet Subsea 7 nog eens vier pijpenleggers bij deze werf bouwen, speciaal voor de inzet in diep water offshore Brazilië. Hierna werd het stil rond de bouw van offshoreschepen bij Royal IHC. Dit in tegenstelling tot de bouw van baggervaartuigen, waarvoor een hele reeks opdrachten in het orderboek staat.

De te vervangen pijpenlegger Seven Navica is een 109 meter lang en 22 meter breed reel-lay vessel met een grote carrousel op het dek voor de opslag van stalen pijpleidingen. Dit schip is in 1999 opgeleverd door de Noorse Aker-Brattvaag-werf. Momenteel beschikt Subsea 7 over een vloot van 34 offshorewerkschepen. (PAS )