Schuttevaer Premium Symphony Spirit te water Facebook

Twitter

Email LEER 1 september 2017, 11:00

De Duitse werf van Ferus Smit in Leer heeft vrijdag 25 augustus de Symphony Spirit te water gelaten. Het 10.500 ton grote schip (122,50 x 17 x 7,80 meter) is het vijfde in een serie van zes die wordt geleverd aan Symphony Shipping in Breda.