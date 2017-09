Schuttevaer Premium Nieuwe interesse voor zeilende carcarrier Facebook

Twitter

Email HAMBURG 1 september 2017, 08:00

Uwe Köhler, eigenaar van het bedrijf Sailing Cargo dat het eerste 8000-tons zeilende vrachtschip, een car carrier, in de markt wil zetten is ervan overtuigd dat nog dit jaar de handtekening onder een contract wordt gezet voor de bouw van de Quadriga ‘het eerste schip in de Ecoliner Class'.