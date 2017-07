Schuttevaer Premium Hoe een ramp Scheepswerf Niestern naar het Eemskanaal bracht Facebook

Twitter

DELFZIJL 31 juli 2017, 10:00

Scheepswerf Gebr. Niestern lag van 1904 tot 1912 aan de Oude Vestiggracht in Delfzijl. De Binnenhaven, zoals die toentertijd werd genoemd, stond in verbinding met het Damsterdiep. Zo kon men via de getijsluizen van Fivelingo in de zeehaven komen met schepen tot 5,80 meter breed. Over Appingedam kon men in het Eemskanaal komen met een breedte van 7,50 meter. En dan was er nog de onoverkomelijke zes meter brede Rijksbrug vlakbij de werf.