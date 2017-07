Schuttevaer Premium Texelstroom is overgeschakeld op gas Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 18 juli 2017, 10:43

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de nieuwe TESO-veerboot vaart sinds de tweede week van juli op gecomprimeerd aardgas (CNG). Volgens TESO-directeur Cees de Waal is de Texelstroom in Europa de eerste veerboot die op CNG vaart en is het een belangrijke stap op de weg naar verduurzaming van de scheepvaart.