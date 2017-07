Oud-werfdirecteur Erik Post overleden Facebook

Twitter

ZAANDAM 17 juli 2017, 15:00

Erik Post, oud-directeur van scheepswerf Brouwer in Zaandam, is 12 juli overleden. Hij werd 82 jaar.

Post begon zijn loopbaan op de werf als 17-jarige knecht. Hij werkte zich langzaam op en studeerde in de avonduren werktuigbouwkunde en metaal. In 1974 nam hij de werf over van de familie Brouwer. ‘Van ome Jelis en ome Herman', zegt dochter Jacqueline Houniet-Post. De werf had toen drie man personeel, maar dat groeide naar acht man. In 1984 kocht Post het ZSM-dok in de Achtersluispolder en groeide de werf al snel naar 24 personeelsleden. Zeven jaar geleden werd de werf overgedragen aan zoon Nico Post.

De werf was in de beginjaren van Post gespecialiseerd in de bouw en het onderhoud van dekschuiten en vletten en de bouw van houten zeiljachten. Tegenwoordig houdt de werf zich vooral bezig met scheepsonderhoud van roeisloep tot zeevaart.

Brouwer is de oudste werf van de Zaanstreek en werd in 1857 opgericht aan het Rustenburg in Zaandam. Tegenwoordig beschikt de werf over een groot terrein met hellingen aan het Kruisbaken en dokken aan de Hogendijk.

De begrafenisplechtigheid van Erik Post heeft plaats op woensdag 19 juli om 13.30 uur in de aula van begraafplaats Zaandam, Wibautstraat 282 in Zaandam-Zuid. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats. (MdV)