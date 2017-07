Schuttevaer Premium Sleephopperzuiger Shanti Sagar-18 te water Facebook

Twitter

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 10 juli 2017, 10:24

De gloednieuwe sleephopperzuiger Shanti Sagar-18 is vrijdag 7 juli bij de IHC-werf in Krimpen aan den IJssel te water gelaten. Het is een zusterschip van de Shanti Sagar-17, die 31 maart bij dezelfde werf van stapel is gelopen.