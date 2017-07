Schuttevaer Premium Boetes voor inzetten Roemenen op Nederlandse werf onterecht Facebook

DEN HAAG 5 juli 2017, 10:00

Voor de 64 Roemeense vreemdelingen, die lasbedrijf Grele uit Roemenië in 2014 inzette bij de bouw van twee riviercruiseschepen op scheepswerf Jac. den Breejen in Hardinxveld, waren wettelijk geen werkvergunningen nodig. De Raad van State heeft daarom bepaald dat beide bedrijven de boete van elk 512.000 euro, die was opgelegd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, niet hoeven te betalen.