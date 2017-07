Schuttevaer Premium Scheepsbouw sluit zich aan bij Platform Zero Incidents Facebook

Rotterdam 1 juli 2017, 09:00

Netherlands Maritime Technology (NMT), de branchevereniging voor scheepswerven en maritieme toeleveranciers, is toegetreden tot Platform Zero Incidents (PZI). Een veilige werkomgeving op de werf bereik je samen, is het idee.