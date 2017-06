Schuttevaer Premium DEME doopt eerste sleephopperzuiger op LNG Facebook

LNG is hot. Nu de mogelijkheden om ijskoud gekoeld en daardoor vloeibaar gemaakt aardgas te bunkeren toenemen, gaan meer en meer reders ertoe over deze schone brandstof op hun schepen toe te passen. De Vlaamse baggeraar DEME doopte 23 juni in Zeebrugge de Minerva.