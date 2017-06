Schuttevaer Premium De Keppel Verolme-jaren van Harold Linssen Facebook

ROTTERDAM 26 juni 2017, 14:00

De Damen Shipyards Group maakte 10 april bekend de Keppel Verolme-werf in het Rotterdamse havengebied aan de Nieuwe Waterweg te willen overnemen van Keppel Offshore & Marine in Singapore. De werf is in 1957 opgericht door de vermaarde scheepsbouwer Cornelis Verolme en bestaat dit jaar dus 60 jaar. Waarvan de laatste 15 jaar onder de vlag van Keppel Offshore & Marine. We spreken algemeen directeur Harold Linssen over deze periode onder een Aziatische eigenaar.