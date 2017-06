Eerste van drie Pusher Tugs te water bij Thecla Bodewes Facebook

De Pusher Tug Wenna wordt vrijdag 23 juni te water gelaten bij Thecla Bodewes Shipyards in Kampen. Deze eerste in een serie van drie voor de Kaspische Zee kan duwen, slepen, kan worden gebruikt voor ankerbehandeling en heeft een scheepskraan.

De Pusher Tug Wenna wordt vrijdag 23 juni dwarsscheeps te water gelaten bij Thecla Bodewes Shipyards in Kampen. (Foto Thecla Bodewes Shipyards)

Opdrachtgever Silverburn Shipping gaat de duwsleepboten inzetten op de Kaspische Zee voor offshore support activiteiten, zeegaande sleeptransporten en binnenlandse duw- en sleeptransporten.

De zeegaande Pusher Tug heeft een hefbaar stuurhuis en is voorzien van een set towing pins, een hekrol en een 35-tons waterval sleeplier met 750 meter capaciteit. Op het achterdek is plek voor negen 10-ft containers.

De Wenna wordt naar verwachting in augustus opgeleverd aan Silverburn en de werkzaamheden voor de volgende twee schepen zijn bij Thecla Bodewes Shipyards in Kampen inmiddels in volle gang.

De Wenna wordt dwarsscheeps te water gelaten. Sinds de herstart van de werf twee jaar geleden is dat voor het eerst, tot nu toe werden alle schepen met de schepenlift te water gelaten.

Thecla Bodewes is blij met de opdracht: ‘Voor ons is het een nieuwe markt, maar het onderling vertrouwen tussen ons en de opdrachtgever is groot en we hebben de ambitie om samen de beste te zijn.' De werf heeft ruime ervaring in het bouwen van duwboten voor de Zuid-Amerikaanse markt en is ook gespecialiseerd in custom-build schepen. (MdV)