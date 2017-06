Sleephopperzuiger bij IHC loopt bij test vol water Facebook

KINDERDIJK 22 juni 2017, 11:00

Door een niet gesloten afsluitklep is naar verluidt is dinsdag 20 juni bij IHC in Kinderdijk ongeveer anderhalve meter water in de nieuwe sleephopperzuiger Shanti Sagar 17 gelopen. Medewerkers wisten op tijd te vluchten voor het opkomende water, meldt de regionale nieuwssite Alblasserdamsnieuws.nl.

De misser deed zich voor tijdens een test van het schip dat bij IHC in aanbouw is voor de Indiase baggermaatschappij Adani. Door de grote hoeveelheid water die naar binnen kwam, is het schip gaan hellen. De bedrijfsbrandweer leidde de evacuatie van het schip. Nadat de afsluiter was gedicht, werd het water weggepompt. De schade zou ‘gigantisch' zijn. De scheepsbouwer is inmiddels achter de oorzaak, maar gaat daar niet inhoudelijk op in. Van sabotage is geen sprake.

De Shanti Sagar 17 werd eind maart te water gelaten bij de werf in Krimpen aan den IJssel en wordt afgebouwd in Kinderdijk. Een zusterschip van Beagle 8 sleephopperzuiger wordt in juli te water gelaten. (DvdM)