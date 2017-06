Schuttevaer Premium Scheepswerf Hemiksem opnieuw failliet Facebook

Twitter

HEMIKSEM 9 juni 2017

Een kat heeft negen levens. Maar of de Phoenix Shipyard Flanders in Hemiksem nu ook weer op haar pootjes terecht zal komen en uit de as zal herrijzen, is zeer de vraag. De scheepswerf werd 6 juni door de rechtbank van koophandel in Antwerpen failliet verklaard.