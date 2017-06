Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw steunt schone technologie Facebook

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni gepubliceerd in de Staatscourant en zal 15 juli worden opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van 4,6 miljoen euro, meldt brancheorganisatie Netherlands Maritime Technologies.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren.

Op 14 juni 2017 organiseert Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling.

Aanloop

Nadat in december 2016 de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een amendement heeft aangenomen om 4,6 miljoen euro op de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor 2017 te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw, is er door het ministerie hard gewerkt aan de realisatie van de regeling. In samenwerking met NMT is de regeling uitgewerkt, waarbij de SIS-regeling, die in 2014 is gestopt, als basis is gebruikt en de evaluatiepunten van de SIS-regeling ter harte zijn genomen.

Ontwikkelingsrisico's ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal de SDS-regeling benutten om ontwikkelingsrisico's bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken.

Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies naar lucht en water van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Schone technologie

De SDS-regeling biedt volgens NMT oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. ‘De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.'

De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. NMT: ‘Zonder de SDS-regeling zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Evenals bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld toe te passen. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.'

Uitvoering en informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op www.rvo.nl wordt binnenkort informatie over de SDS-regeling gepubliceerd. Via die site kunnen belangstellenden vervolgens onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden.

Om alle partijen gelijke kansen te bieden wordt op 14 juni een informatiebijeenkomst gehouden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag, waarin de regeling verder zal worden toegelicht en er gelegenheid is om vragen te stellen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Aanmelden kan via de kalender op www.maritimetechnology.nl. Arnold de Bruijn, sector manager NMT, geeft telefonisch op 088 44 51 037 of per e-mail bruijn@maritimetechnology.nl antwoord op vragen.