Vahali bouwt 22 meter breed riviercruiseschip (video)

BELGRADO 3 juni 2017

Koert Kamphuisen en Vahali Shipyards bouwen momenteel op de Vahali-werf in Belgrado (Servië) een 135 meter lang en 22 meter breed riviercruiseschip in opdracht van AmaWaterways. Het wordt AmaMagna gedoopt en komt in 2019 in de vaart.