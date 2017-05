Schuttevaer Premium Maaskant aan de slag met casco Carrousel Rave Tug Facebook

STELLENDAM 29 mei 2017, 08:00

Het casco van de allereerste Carrousel Rave Tug (CRT) is onlangs voor verdere afbouw gearriveerd bij Scheepswerf Maaskant in Stellendam. Opdrachtgever is Novatug BV, opgericht door de familie Muller uit Terneuzen, wier rederij, Multraship Towage and Salvage, als eerste met dit revolutionaire sleepboottype aan de slag gaat.