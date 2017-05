Schuttevaer Premium Scheepsbouw staat pal in crisis Facebook

DORDRECHT [update] 24 mei 2017, 16:00

De omzet van de Nederlandse maritieme industrie is in 2016 bijna 14% gedaald, van 8,2 naar 7,1 miljard euro. Gezien de ongekende crisis in de scheepsbouw, met een wereldwijde orderdaling van 70%, presteert Nederland met deze teruggang nog goed.