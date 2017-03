Schuttevaer Premium Meyerwerf loopt twee grote opdrachten mis Facebook

De Meyerwerf in Papenburg, bouwer van grote cruiseschepen, heeft twee grote klanten verloren. De eerste is de Maleisische Genting Group, de tweede Norwegian Cruise lines.

Van Genting, dat vorig jaar de Lloyd Werft en de Nordic Yards in Rostock, Stralsund en Wismar overnam, was al bekend dat het zelf cruiseschepen gaat bouwen. Niet alleen de grote schepen, ook expeditiejachten en riviercruiseschepen.

Norwegian Cruise Lines, sinds 2001 vaste klant bij Meyer, tekende recent een contract voor vier schepen van circa 800 miljoen dollar per stuk bij het Italiaanse Fincantieri. Het heeft daarna een optie voor nog eens twee schepen.

Meyer levert dit voorjaar de Norwegian Joy aan NCL op en een jaar later de Norwegian Bliss. In 2019 wordt nog een schip geleverd.

Dat de order bij Fincantieri en niet bij Meyer terechtkwam zou, behalve een prijstechnisch aspect, ook te maken hebben met het feit dat NCL haast heeft. Het wil de schepen zo snel mogelijk gebouwd hebben. Het eerste in 2022 worden opgeleverd. Meyer zit vol tot 2023. Fincantieri heeft meerdere bouwlocaties en kan daardoor wel aan de vraag van NCL voldoen.

Bij Meyer laat woordvoerder Günther Kolbe weten dat het in het verleden al eerder gebeurd is dat NCL een opdracht elders onderbracht. ‘Maar daarna kwamen ze toch weer bij ons terug.'

De Genting Group, dat de naam van de Nordic Yards heeft veranderd in MV-Werften, heeft voor de komende jaren de volgende projecten op stapel staan. In 2017 en 2018 worden vier riviercruiseschepen in de Rijnklasse gebouw voor Crystal River Cruises. In 2019, 2020 en 2012 wordt elk jaar een expeditie megajacht in de Endeavour-klasse voor Crystal Yacht Cruises opgeleverd. Deze jachten zijn 20.000 ton groot. In 2020 en 2021 staan twee megacruiseschepen voor Crystal Cruises op de planning. Zij behoren met 200.000 ton tot de Global klasse.

Vanaf 2021 wordt de productie verhoogd en worden jaarlijks twee cruiseschepen in de Global-klasse en twee Endeavour expeditiejachten gebouwd. (WdN)