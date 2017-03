Maritiem Museum stoot scheepswerf Koningspoort af Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 16 maart 2017, 11:49

Na de fusie van het Maritiem Museum en Het Havenmuseum begin 2015 is het Maritiem Museum er niet in geslaagd een nieuwe koers uit te zetten voor de verlieslijdende scheepshelling Koningspoort in de Oude Haven in Rotterdam. De werf wordt afgestoten.

1 / 1 Het exploiteren van een scheepshelling waar eigenaren van historische schepen op authentieke wijze hun schip kunnen restaureren, behoort niet tot de ‘core business' van het museum. (Archieffoto Maritiem Museum) Het exploiteren van een scheepshelling waar eigenaren van historische schepen op authentieke wijze hun schip kunnen restaureren, behoort niet tot de ‘core business' van het museum. (Archieffoto Maritiem Museum)

Voor de Cultuurplanperiode 2017-2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad afgelopen november, ondanks het advies van de Raad van Cultuur om de subsidie van het Maritiem Museum met een kwart miljoen te verhogen, besloten de subsidie te bevriezen op het niveau van 2013. De kosten van het museum zijn sindsdien echter aanzienlijk gestegen, zoals salariskosten en het onderhoud van schepen en kranen.

Omdat het exploiteren van een scheepshelling waar eigenaren van historische schepen op authentieke wijze hun schip kunnen restaureren niet tot de ‘core business' van het museum behoort, heeft de directie daarom ‘het pijnlijke maar onvermijdelijke besluit moeten nemen om de scheepshelling af te stoten'.

Per 1 mei zal het Maritiem Museum de sleutel van de scheepswerf Koningspoort overhandigen aan de gemeente Rotterdam. Het is nog niet bekend wat de gemeente zal doen met de werf. (DvdM)