Van Oord heeft opdracht gegeven tot de bouw van een nieuw kraanschip. Dit wordt het eerste LNG-aangedreven schip binnen de Van Oord-vloot. Het kraanschip, dat de naam Werkendam krijgt, zal met name worden ingezet bij de uitvoering van Nederlandse projecten van dochteronderneming Paans Van Oord.

Ontwerp van het LNG-kraanschip. (Afbeelding: Van Oord)

De Werkendam wordt gebouwd door de werf Neptune in Hardinxveld-Giessendam. De bouw van het kraanschip neemt ongeveer twaalf maanden in beslag. Wanneer het schip klaar is, vaart het volledig op LNG, met gasolie als back-up. Met een tank van 38 m3 op het achterdek kan de Werkendam genoeg LNG aan boord opslaan om veertien dagen te varen en te opereren zonder LNG bij te tanken.

Dankzij slimme eigenschappen verbruikt het schip minder brandstof, waardoor de CO2-uitstoot daalt zonder dat de operationele productie afneemt. De Werkendam wordt uitgerust met verschillende sensoren en mogelijkheden voor energieopslag. De sensoren meten het energieverbruik van de systemen aan boord, waarbij het mogelijk is om overcapaciteit op te slaan en te hergebruiken, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van de kraan. De meetinformatie zorgt er ook voor dat de bemanning inzicht heeft in het energieverbruik en hierop adequaat kan inspelen.

‘Energie-efficiëntie is één van de speerpunten op onze duurzaamheidsagenda', zegt Jaap de Jong, staff director Ship Management Department bij Van Oord. ‘Om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, onderzoeken we het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals LNG en biobrandstof. Met deze investering doen wij ervaring op met LNG-aangedreven schepen en de bijbehorende voordelen.'

De technische specificaties van het nieuw kraanschip zijn: lengte 68,40 m, breedte

11,40 m, beuncapaciteit 700 m3, voortstuwing 2 x 550 kW, boegschroef 450 kW, vermogen LNG-generator 3 x 475 kW, LNG-tank 1 x 38 m3, spudpalen 2x, elektrisch aangedreven, kraantype: 4-draads grijperkraan, hijscapaciteit: 20 t op 20 m en 25 t op 16 m.