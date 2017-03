Schuttevaer Premium Symphony Provider onwillig te water (video) Facebook

Als de kont van het schip van de helling glijdt en de kop blijft staan, is iedereen stil. Even overheerst paniek als ook de scheepsfluiten van de assisterende sleepboten zwijgen. Kort voordat het achterschip het water aanraakt, wordt de dwarsscheepse stapelloop onderbroken. De stilte is te snijden. Wat als...