Schuttevaer Premium Padmos bouwt drie flyshooters Facebook

Twitter

Email STELLENDAM 6 maart 2017, 13:00

Machinefabriek Padmos in Stellendam gaat drie flyshooters bouwen voor de nieuw opgerichte Franse rederij La Scopale in Boulogne-sur-Mer. La Scopale komt voort uit drie bedrijven die in 2015 hun krachten hebben gebundeld, de visserijcoöperatie CME en de rederijen La Scapêche en Le Garrec.