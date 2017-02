Schuttevaer Premium Arklow Castle begint aan eerste reis Facebook

Twitter

DELFZIJL/WESTERBROEK 19 februari 2017, 13:00

In de buitenhaven van Delfzijl heeft Scheepswerf Ferus Smit vrijdag 17 februari de Arklow Castle (bouwnummer 426) overgedragen aan Arklow Shipping Ltd. uit het Ierse Arklow. De volgende dag is het schip aan haar eerste reis begonnen.