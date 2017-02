Schuttevaer Premium Raad van State duikt diep in boetezaak werf Den Breejen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 17 februari 2017, 22:27

De Raad van State heeft een zaak over een enorme boete voor scheepswerf Jac. den Breejen in Hardinxveld aangegrepen om er een principezaak van te maken. Over Roemeense lassers, inspectierapporten over illegaal werk en diverse rechters op zoek naar spelregels.