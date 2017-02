Schuttevaer Premium Aankoop werfterrein Gelria startpunt voor verdere groei Facebook

Twitter

NIJMEGEN 11 februari 2017, 08:00

G.H.W.M. de Swart Beheer, aandeelhouder van Shipyard Gelria, is de nieuwe eigenaar van de scheepswerf voor de binnenvaart aan het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. De nieuwe eigenaar gaat het terrein en materieel opknappen en verduurzamen. Ook werkt hij samen met Scheepswerf Gelria verder aan een ‘one stop shop', om zo schippers in de binnenvaart optimaal te bedienen.