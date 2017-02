Schuttevaer Premium Grote bouworder voor Barkmeijer Stroobos Facebook

STROOBOS 10 februari 2017, 08:00

De zand-, grind- en cementleverancier Hanson UK heeft bij Scheepswerf Barkmeijer Stroobos een order geplaatst voor de bouw van twee sleephopperzuigers. Hiermee is een bedrag van 70 miljoen euro gemoeid. Beide vaartuigen moeten in 2019 worden opgeleverd.

Met de twee nieuwe sleephopperzuigers die bij Barkmeijer in Stroobos worden gebouwd, begint Hanson Aggregates Marine een vlootvernieuwingsprogramma. (Artists impression Barkmeijer Stroobos)

De bouworder voor Barkmeijer is de eerste nieuwbouw voor de vloot van Hanson in meer dan 25 jaar tijd. De nieuwe schepen krijgen een beuninhoud van 3.000 kubieke meter. Hanson heeft samen met de werf in Stroobos een team opgezet dat de komende twee jaar de bouw gaat begeleiden.

De werf heeft ruime ervaring met de bouw van relatief kleine sleephopperzuigers. Eerder zijn daar voor diverse opdrachtgevers in binnen- en buitenland al de sleephopperzuigers MNO Zeezand, Reimerswaal, Orisant, UKD Orca en Andre L van stapel gelopen. Op dit moment wordt op de werf voor Van der Kamp International Dredging uit Zwolle gebouwd aan de sleephopperzuiger Ecodelta. Deze zuiger krijgt een beuninhoud van 5.500 kubieke meter en gaat op LNG als brandstof varen. (PAS)