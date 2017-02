Schuttevaer Premium Raad van State veegt megaboete voor Damen Shiprepair van tafel Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 9 februari 2017, 22:57

Scheepswerf Damen Shiprepair in Schiedam is verlost van een boete van bijna 350.000 euro. De Raad van State oordeelde woensdag 8 februari dat de boete onterecht is opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken. Het hoger beroep van de scheepswerf bij de Raad is dus uiterst nuttig geweest.

1 / 1 Damen Shiprepair maakte volgens de Raad van State niet onrechtmatig gebruik van een gespecialiseerd bedrijf dat eigen mensen naar Schiedam stuurde. (Archieffoto DSR) Damen Shiprepair maakte volgens de Raad van State niet onrechtmatig gebruik van een gespecialiseerd bedrijf dat eigen mensen naar Schiedam stuurde. (Archieffoto DSR)

Eerder oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de boete wel terecht was, omdat Damen 44 Roemenen illegaal aan het werk had gezet. De Roemeense staalwerkers en lassers hadden een werkvergunning moeten hebben, omdat ze als werknemers van Damen werden gezien. Ze waren volgens de rechtbank via een uitzendbureau aan het werk op de werf in Schiedam.

Maar de Raad van State heeft dit oordeel helemaal teruggedraaid. De Raad oordeelt dat de ingehuurde onderaannemer Sintra Hold Shipyard geen verkapt uitzendbureau was. Het was de onderaannemer die toezicht hield en de orders uitdeelde en niet Damen.

In dat geval is geen werkvergunning vereist. Het gaat volgens de Raad om een gespecialiseerd bedrijf dat zijn eigen mensen naar Schiedam stuurde om klussen te klaren zonder veel bemoeienis van Damen.

Volgens de Raad controleerde Damen wel de voortgang en de veiligheid van het werk. Maar dat maakte van Damen nog niet de werkgever. Dat was Sintra, zo blijkt volgens de Raad duidelijk uit de verklaringen van diens werknemers en Damen. Sintra was verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de hele klus. (AvdW)