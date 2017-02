Schuttevaer Premium Doek valt voor Shipyard Trico Facebook

Shipyard Trico BV aan de Sluisjesdijk in Rotterdam heeft al haar activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt. Als reden wordt een gebrek aan orders genoemd. Er is volgens een woordvoerder van de werf geen uitstel van betaling of faillissement aangevraagd. ‘Er zijn geen nieuwe projecten meer en we nemen ook geen nieuwe opdrachten meer aan.'

Faillissement Trico Piping luidde einde in

Nog in gesprek met crediteuren

Door Hans Heynen

Dat geen sprake is van een faillissement wordt bevestigd door Wijgaart Shipping, de scheepvaartonderneming van John van de Wijgaart, die met Alexander Durinck directeur-eigenaar is van de in 2008 geopende afbouwwerf. Dura Shipping, de scheepvaartonderneming van Alexander Durinck, was niet voor commentaar bereikbaar.

Hoewel de werf (nog) niet failliet is, staan er wel fikse rekeningen open. Alle crediteuren zijn onlangs schriftelijk benaderd met een voorstel om tegen betaling van een percentage van de openstaande rekening, aan Trico finale kwijting te verlenen.

Gesproken wordt over 20% van het openstaande bedrag. Of iedereen akkoord gaat is nu nog niet te zeggen. Wanneer een aantal weigert dreigt alsnog een faillissement.

Lijdensweg

Shipyard Trico raakte in januari 2015 in opspraak door het faillissement van de op hetzelfde terrein kantoor houdende dochter Trico Piping. Uit het faillissementsverslag van curator Carolien Frankhuijzen blijkt, dat daar op dit moment nog voor 335.000 euro aan onbetaalde rekeningen ligt. Trico Piping was voor haar opdrachten volledig afhankelijk van Shipyard Trico, die goed was voor 96% van de omzet. Trico Piping raakte in problemen omdat verlies werd geleden op al die opdrachten. Volgens de curator werden ze consequent voor te lage bedragen aangenomen. Omdat de bedrijven door dezelfde directie werden geleid wekte dit argwaan. Een deel van de op deze manier goedkoper afgebouwde schepen werd vervolgens verkocht aan door dezelfde directeuren geleide scheepvaartbedrijven.

Enkele dagen voor het faillissement betaalde Trico Shipyard een rekening van 277.969 euro aan Trico Piping voor verrichte werkzaamheden. Daarmee betaalde Trico Piping nog snel een aantal openstaande rekeningen, waarvan de grootste was ingediend door Trico Shipyard zelf. Dat vond de curator ook nogal vreemd. Trico Piping betaalde immers zelf haar personeel en kocht zelf haar materiaal in. In het faillissementsverslag beschuldigt curator Carolien Frankhuijzen directeur-eigenaars Van de Wijgaart en Durinck dan van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders kochten een dreigende rechtszaak om dit hard te maken eind vorig jaar (onder protest) af voor 150.000 euro. Bovendien trok Shipyard Trico toen een vordering op Trico Piping in van 255.000 euro. De resterende schuldeisers zouden zo (volgens het laatste faillissementsverslag) circa 45% van hun openstaande vorderingen tegemoet kunnen zien. Frankhuijzen verwacht het faillissement spoedig te kunnen afhandelen.

Baanbrekend

Trico bouwde in de korte tijd van haar bestaan wel een aantal baanbrekende binnenvaartschepen af, waaronder de tanker Argonon, het eerste op LNG varende binnenvaartschip, de Duandra, het eerste hybride binnenvaartschip en de 86 meter lange en 15 meter brede eetbare oliëntanker Volharding 6, die evenveel meeneemt als een 135 meterschip, maar vanwege haar bescheiden lengte met twee bemanningsleden mag varen. In totaal bouwde Trico 58 schepen af.

Een aantal daarvan werd met een spetterend feest opgeleverd. Zo werd in 2009 de oplevering van de Duricha (135 x 14,20 meter) aan Richard Kruisinga en Alexander Durinck, opgeluisterd door hockeydiva Fatima Moreira de Melo en rockgroep Di-Rect.

Ontruiming

De aanhoudende crisis in de scheepvaart, waarbij de tering kennelijk niet tijdig naar de nering werd gezet, is de werf uiteindelijk fataal geworden. In mei 2016 werd als een van de laatste projecten de tanker Lapresta (135 x 17,50 meter) opgeleverd aan Asphatrans. Momenteel zijn of worden de kantoren en de werkplaats van de werf ontruimd.

Aan een van de afbouwkades van Trico Shipyard ligt nog wel de grotendeels afgebouwde sleephopperzuiger Spauwer (142,80 x 21,60 meter) van Den Herder uit Yerseke. Dit schip wordt echter in eigen beheer afgebouwd door Den Herder.