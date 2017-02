Schuttevaer Premium Acta Marine plaatst order bij Ulstein-werf Facebook

ULSTEINVIK/DEN HELDER 7 februari 2017

Acta Marine in Den Helder heeft bij de Noorse Ulstein-werf een ruim 93 meter lang zogeheten construction support vessel (CSV) besteld. Het schip is bestemd voor assistentie bij de aanleg en het onderhoud van windturbineparken offshore.

Artist's impression van de CSV die de Ulstein-werf voor Acta Marine gaat bouwen. (Afbeelding Ulstein)

De Helderse rederij, groot geworden met hulpschepen voor de inzet in de baggersector, heeft zich de afgelopen jaren ook een sterke positie verworven in de windenergiesector. Hier is het bedrijf onder meer onder de vlag van Acta Marine Wind Services actief met een tiental snelle catamarans die als crew transfer vessels worden ingezet.

Begin 2016 bracht Acta Marine het grote windfarm offshore support vessel Acta Orion in de vaart. Dit schip werd direct ingezet bij de aanleg van het Gemini Offshore Windpark boven Terschelling. De Acta Orion is 108 meter lang en 16 meter breed. De CSV die nu bij de Ulstein-werf op stapel wordt gezet (bnr 308), is met een lengte van 93,40 meter, een breedte van 18 meter en een diepgang van 6 meter iets kleiner dan de Acta Orion. Het ontwerp is van Ulstein Design & Solutions, in samenwerking met de rederij. Hierdoor is het type SX 195 ontstaan met zowel een achteroverhellende boeg als heksectie (Xbow + Xstern), waardoor het vaartuig straks een zeer aangenaam zeegedrag zal vertonen.

Specificaties

Het dieselelektrisch aangedreven vaartuig wordt uitgerust met een klasse 2 dynamisch positioneringssysteem, gekoppeld aan twee 360 graden draaibare voortstuwingsschroeven en drie boegschroeven, waarvan er twee intrekbaar zijn en er één in een tunnel is geplaatst. Vrijvarend kan een snelheid van 13 knopen worden gehaald. Op het werkdek met een oppervlakte van 500 vierkante meter wordt een deininggecompenseerd SMST Walk-to-Work (W2W) systeem en een deininggecompenseerde kraan met een hefcapaciteit van zes ton geïnstalleerd. Onderdeks is 500 vierkante meter laadruimte beschikbaar. Aan boord van het 3200 ton metende schip komt accommodatie voor 120 personen, verdeeld over 80 hutten.

Dankzij de speciale rompvorm kan het vaartuig ongestoord haar werk doen tot golfhoogtes van maximaal drie meter. Aan beide zijden komen zogeheten boatlandings voor het aanmeren van crew transfer vessels.

De vloot van Acta Marine telt momenteel circa 45 werkschepen. Het contract voor de nieuwbouw is in Ulsteinvik ondertekend door werfdirecteur Kristian Seatre en Rob Boer en Govert Jan Van Oord, beide managing director bij Acta Marine. (PAS)