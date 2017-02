Schuttevaer Premium Royal Bodewes levert vijfde uit V-serie op aan Arklow Shipping Facebook

EEMSHAVEN 6 februari 2017, 10:00

Royal Bodewes Hoogezand heeft vrijdag 20 januari bouwnummer 725 Arklow Valour overgedragen aan Arklow Shipping in Rotterdam.

1 / 1 Met sleepbootassistentie onderweg naar open water. (Foto Frits Olinga) Met sleepbootassistentie onderweg naar open water. (Foto Frits Olinga)

De 15 meter brede minibulker werd hiervoor maandag 16 januari vanaf Royal Bodewes over het Winschoterdiep en het Eemskanaal naar open water geassisteerd, waarna vanuit de buitenhaven van Delfzijl de proefvaart plaatshad.

De Arklow Valour (roepletters PBBN, IMO 9772565) is de vijfde van een serie van 10 Trader 5150 minibulkers met een dwat van 5100 ton, die onder klasse van Bureau Veritas wordt gebouwd.

Onder gezag van kapitein Robert Bijsterveld is de Arklow Valour kort na de overdracht uit de Eemshaven vertrokken om koers te zetten naar het Noorse Heroya. Hier moest kunstmest worden geladen voor de aan de Firth of Clyde gelegen havenplaats Ayr in het zuidwesten van Schotland. (HZ)