Iskes Towage & Salvage in IJmuiden heeft de nieuwe sleper Mars in gebruik genomen. De sleepboot arriveerde 15 januari voor het eerst in haar thuishaven IJmuiden, maar voer meteen door naar Amsterdam voor de laatste inspecties bij Damen Shiprepair Oranjewerf.

De Mars varend in het Noordzeekanaal. (Foto J. Plug)

De Mars (32,70 x 12,82 meter, type 3212 Azimuthing Stern Drive- ASD tug) kan zowel als zeesleper, kust- of havensleper worden ingezet. Het trekpaard werd gebouwd op de Damen Song Can Shipyard in Haiphong in Vietnam, waar het 21 oktober 2016 te water werd gelaten. In de machinekamer staan twee Caterpillar 3516C HD+TA/D dieselmotoren. Samen goed voor 6900 pk, een trekkracht van 82 ton en een snelheid van 14 knopen. De Mars beschikt over twee Rolls Royce US 255 P30 FP 360 graden draaibare thrusters. Aan boord is accommodatie voor zeven bemanningsleden. Ook is ze uitgerust met brandbestrijdingsapparatuur.

De Mars wordt ingezet in het Noordzeekanaalgebied en kan de grootste bulkcarriers met gemak aan. Een identiek zusterschip, de Mercurius, vaart sinds 2015 in het havengebied van Rotterdam. Iskes heeft een vloot van 17 slepers variërend in trekkracht van 20 tot 87 ton. (MOO)