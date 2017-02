Schuttevaer Premium Urker beunschip wel stabiel Facebook

‘Jammer dat het zo moet', zegt beunschipper Lubbert de Boer van het mbs Deo-Favente naar aanleiding van de uitspraken die voorzitter Nico Stam (mbs Zeldenrust) van de Schuttevaer-afdeling Ouderkerk 27 december in zijn jaarrede deed over de ombouw van enkelwandige tankers naar beunschepen.

De Deo-Favente is een tot beunschip omgebouwde enkelwandige tanker. De stabiliteit is in orde, garandeert ombouwer Wout Liezen in Meppel. 'Het schip voldoet aan nieuwbouweisen.' (Foto Lubbert de Boer)

Ook scheepswerf Wout Liezen in Meppel is als ombouwer van de tanker niet blij met de ‘boude' uitspraken van Stam.

Stam zei in zijn jaarrede het verontrustend te vinden dat op initiatief van enkele Urker schippers afgekeurde tankers tot beunschepen worden omgebouwd. Hij vroeg zich af of keurende instanties en klassenbureaus wel bij zulke projecten wel goed de stabiliteit in de gaten houden. ‘Zeker met het kapseizen van twee beunschepen in gedachten.'

De Boer las het in Schuttevaer en wist direct dat het om zijn schip ging. Hij is namelijk de enige Urker die een tanker liet ombouwen tot beunschip. Hij vaart sinds oktober vorig jaar naar volle tevredenheid met de Deo-Favente. De Boer had liever gezien dat Stam even aan boord was komen kijken in plaats van zo'n uitspraak te doen. ‘Ik zie de schippers allemaal als mijn collega's en dan is het jammer dat het zo achter mijn rug om moet gaan. Wij proberen ook gewoon ons brood te verdienen. En ook de werf wordt op deze manier in een kwaad daglicht gezet. En dat is helemaal onterecht.'

‘Redelijk boud', typeert werfdirecteur Wout Liezen de uitspraak van Stam, maar verder wil hij er geen woorden aan vuil maken. ‘Ik ben er helemaal niet blij mee en ik wil hier ook niet de Sjaak van worden. Ik kreeg direct telefoontjes of ik het allemaal wel goed voor elkaar zou hebben. Nou, dat kan ik garanderen. Bij de ombouw van een tanker naar beunschip gelden namelijk dezelfde eisen, en op het schip worden dezelfde berekeningen losgelaten, als op een nieuw gebouwd beunschip. Alleen kost de ombouw van een tanker maar ongeveer een kwart van een nieuw beunschip.'

De Boer heeft contact opgenomen met Stam, die direct erkende dat zijn opmerking ongefundeerd was. Bij zijn achterban in Ouderkerk wordt echter niet iedereen vrolijk van de concurrentie van omgebouwde tankers. De Boer snapt dat ook: ‘Maar als ik mij kon permitteren een nieuw schip te laten bouwen, dan had ik dat gedaan.' (EvH)